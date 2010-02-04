Фальшива реклама Януковича з'явилась у Кременчуці

3 лютого в Кременчуці Полтавської області вийшов підроблений номер газети «Автограф» з рекламою лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це журналістам заявив випусковий редактор газети Володимир ЕЙСМОНТ.

«Сьогодні в місті невідомі розповсюдили фальшивий спецвипуск газети «Автограф». Редакція офіційно заявляє, що не має відношення до так званого "спецвипуску". Це зухвала фальшивка - зараз готуються заяви до правоохоронних органів, зокрема й від друкарні», - сказав В.ЕЙСМОНТ.

Він зазначив, що "спецвипуск" відповідає виданому минулого тижня справжньому спецвипуску газети, в якому розмішалася агітація за Юлію ТИМОШЕНКО і матеріал проти В.ЯНУКОВИЧА.

«Цей псевдовипуск зроблено грубо. Незграбно. Але наші прізвища там, логотип, випускові дані. Весь макет, як у нас», - сказав В.ЕЙСМОНТ.

Нагадаємо, «Автограф» є громадсько-політичним і літературно-культурним щотижневим виданням. Газета друкується в друкарні «Стпрес» у Кривому Розі.