Долар на міжбанку знову йде вниз
10:59, 04 лютого 2010Суспільство
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Котирування по євро-гривні - вгору
Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0615/8,0765 грн./дол.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0615/8,0765 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту впали до 0,2651/0,2688, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1660/11,1890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3852/1,3854 (середа, 3 лютого, - 1,3975/77).
У середу, 3 лютого, Національний банк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.
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