Долар на міжбанку знову йде вниз

Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0615/8,0765 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0615/8,0765 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту впали до 0,2651/0,2688, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1660/11,1890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3852/1,3854 (середа, 3 лютого, - 1,3975/77).

У середу, 3 лютого, Національний банк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.