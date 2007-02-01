Буковинці отримали з-за кордону майже 110 млн. дол. і 22 млн. євро

Виплати фізичним особам за переказами, що надійшли із-за кордону, торік у Чернівецькій області зросли порівняно з 2005 роком на 25,2 млн. доларів США та 2,4 млн. євро і загалом становили 108,1 млн. дол. США та 21,8 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив начальник Чернівецького управління Національного банку України Богдан КОВЧ за підсумками діяльності банківської системи Буковини у 2006 році.

За його словами, жителі Чернівецької області на готівковому валютному ринку минулого року продали валюти „набагато більше, ніж купували”. За цей період установами банків у Чернівецькій області придбано (у доларовому еквіваленті) 177,3 млн. доларів США, а продано 106 млн. доларів.

Б.КОВЧ також зазначив, що наслідком високої довіри до банківського сектора стало „зростання коштів населення на рахунках в установах банків регіону, і тому населення стає все активнішим інвестором”.

Так, станом на 1 січня 2007 року питома вага депозитів фізичних осіб у структурі вкладів становила 81,5%, а темпи їхнього приросту за 2006 рік становили 45,4%.

Загалом на початок 2007 року населення Буковини заощадило у банківських вкладах 1 млрд. 48 млн. грн. Перевагу віддають вкладам в іноземній валюті, які становлять 53,5% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Також нарощування ресурсної бази сприяло належному рівню кредитної активності установ банків, які забезпечують підприємства господарського комплексу області необхідними кредитними ресурсами, що позитивно впливає на його подальшу розбудову. На початок цього року кредитний портфель області становив 2 млрд.105 млн. грн. Зберігаються високі темпи його приросту: за 2005 рік – 83,9%, за 2006 рік – 108,8%, що є другим показником в Україні. Довгострокових позичок у кредитному портфелі області більша частина – 84%.

За словами начальника Чернівецького управління НБУ, активно в області розвивається і ринок кредитування населення. Порівняно з початком 2006 року вимоги за кредитами фізичним особам зросли у 2,4 рази і становили на початок цього року 1 млрд. 158 млн. грн. Одночасно зі зростанням обсягів кредитування відбулося зменшення обсягу негативних кредитів. Частка проблемних кредитів (прострочених і сумнівних) зменшилася з 2,2% до 1%.