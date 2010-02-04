Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,08 грн./дол., продають – по 8,13 грн./дол. Курс трохи знизився порівняно з 3 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,11 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6%, порівняно з 3 лютого, і сьогодні становить 11,19 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 11,36 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,10-11,25 грн./євро, з продажу – в межах 11,27-11,45 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 3 лютого, підвищився на 0,5% і становить у середньому 0,2638 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2062-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,07 грн./дол., продажу – 8,13 грн./дол. Курс знизився на 0,2% відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,10 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,6%, порівняно з 3 лютого, і сьогодні становить 11,20 грн./євро, продажу – на 0,5% – до 11,35 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,13-11,25 грн./євро, з продажу – в межах 11,27-11,45 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 3 лютого майже не змінився і сьогодні становить 0,2606/0,2719 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2062-0,2670 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,094/8,124 грн., євро – 11,30/11,40 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,18 грн., євро – 11,15/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,051/8,124 грн., євро – 11,10/11,40 грн., рубль – 0,2620/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0012, до євро – 11,188878, до російського рубля – 0,2678.