«Toyota Camry» намагався обігнати велосипедиста...

Сьогодні о 14.10 у Кіровоградській області на автошляху “Київ-Знам’янка” автомобіль «Toyota Camry» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом “Івеко”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відділу ДАІ у Кіровоградській області, внаслідок зіткнення постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса (у тому числі шестирічна дитина).

За словами водія «Toyota Camry», він намагався виконати маневр обгону велосипедиста, який рухався вздовж узбіччя, та через мокре покриття дороги втратив контроль над керуванням.