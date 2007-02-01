За видобуток газу в Сибіру Росія вимагатиме гарантований контроль над ГТС

Можливою умовою доступу України до видобутку вуглецю в Росії може стати домінуюча частка останньої в газотранспортному консорціумі. Так прокоментував УНІАН інформацію про спільні плани Росії і України з видобутку і транспортування вуглеводнів аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Володимир НЕСТЕРЕНКО.

Аналітик відзначив, що російську сторону у відносинах з Україною завжди турбувало питання контрольованості транзиту газу. «Тому цілком логічно припустити, що ціною доступу України до розробки російських родовищ може стати створення газотранспортного консорціуму на умовах, що дають Газпрому впевненість в майбутніх обсягах і ціні транспортування», - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

Аналітик відзначив, що обумовлюваний формат співпраці між двома країнами, що передбачає доступ України до російських родовищ міг би виявитись компромісним для обох держав, оскільки дозволив би Україні зменшити обсяги газу, що імпортується, а Росії - знизити ризики, пов`язані з транспортуванням газу. В.НЕСТЕРЕНКО також припустив, що Газпром не піде на пропоновані умови, оскільки поки що не має зайвого ресурсу газу, який міг би обміняти на частку в консорціумі. На сьогодні реальнішим варіантом, на думку аналітика, є участь Газпрому в консорціумі в обмін на укладення довгострокового контракту на поставку середньоазіатського газу до України в заздалегідь обумовленому обсягу і за прийнятною для України ціною.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир ПУТІН заявив сьогодні, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

22 січня 2007 р. міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сказав, що створення міжнародного газотранспортного консорціуму (ГТК) можливе в середньостроковій перспективі.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.