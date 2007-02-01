Ріелтори пояснюють зниження цін на квартири в «хрущовках»

Ріелтори очікують зниження цін на квартири в «хрущовках».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр БОНДАРЕНКО під час прямої лінії в редакції газети «Аргументы и факты в Украине».

За прогнозами О.БОНДАРЕНКО, у зв`язку з набранням чинності закону «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» слід чекати падіння попиту на квартири в «хрущовках», що призведе до зниження цін на житло в цьому сегменті.

Експерт вважає, що попит на квартири в «хрущовках», які повинні зноситись, буде незначним, оскільки люди, які купили там квартири, житимуть в очікуванні інвестора, а потім тривалий час терпітимуть будівництво поряд нового житла.

При цьому, на думку О.БОНДАРЕНКА, у найближчі два роки ситуація з будівництвом нового житла замість «хрущовок» радикально не зміниться через те, що в законі не визначено механізмів його реалізації. Зокрема, не прописано процес примусового виселення людей із старого житла, що ускладнить ситуацію для інвесторів.

Експерт вважає, що інвесторові вигідно займатися реконструкцією будинків у тих районах, де він може одержати максимальний прибуток. При цьому інвестор зацікавлений у забудові цілих кварталів, оскільки це здешевлює будівництво за рахунок компактного прокладання інженерних комунікацій.

Довідка УНІАН. Громадська некомерційна організація - Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ) працює з 1995 року. Об`єднує представників з 25 регіонів країни.