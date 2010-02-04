Польський експерт про Ющенка, Януковича та спрощені схеми
"Мотивація може бути дуже різною"
Підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ нового виборчого закону не свідчить про його однозначну підтримку лідера Партії регіонів, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.
Таку думку кореспонденту УНІАН висловила аналітик Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.
Експерт закликала не керуватися «спрощеними схемами» і не робити далекосяжні висновки на основі окремих рішень, оскільки мотивація окремих політичних гравців в Україні може бути дуже різною.
«Війни в українських політичних елітах відбуваються на стількох багатьох рівнях, що часто, якщо хтось виступає проти когось одного, це не означає, що він підтримує другого», - сказала польський експерт.
А.ГУРСЬКА зауважила, що В.ЮЩЕНКО може мати багато різних причин для підписання цього закону.