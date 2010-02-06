ЦВК передала додаткові бюлетені в Неаполь і Рим

Центральна виборча комісія передала додаткові виборчі бюлетені на виборчі дільниці закордонного виборчого округу у містах Неаполь та Рим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол був підписаний членами ЦВК.

Зокрема, ЦВК передала 1076 виборчих бюлетенів за зверненням Міністерства закордонних справ України. У Рим було передано 600 бюлетенів, у Неаполь – 476.

Усі бюлетені були передані представнику МЗС для доставки на виборчі дільниці.