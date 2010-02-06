Літакобудування отримає податкові пільги
05:12, 06 лютого 2010Суспільство
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Ющенко підписав закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомлялось, 20 січня Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачено надання пільг з оподаткування для цієї галузі, а також спрощення митних процедур.
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