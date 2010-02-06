Літакобудування отримає податкові пільги

Ющенко підписав закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні». Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як повідомлялось, 20 січня Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачено надання пільг з оподаткування для цієї галузі, а також спрощення митних процедур.

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