Київський штаб Тимошенко розкриває план провокацій проти членів ДВК

Представники кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА пропонують членам дільничних виборчих комісій від кандидата Юлії ТИМОШЕНКО хабарі у сумі від 300 до 500 доларів. Про це заявив керівник Київського міського виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО Анатолій СЕМИНОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, наразі такі пропозиції отримали члени дільничних виборчих комісій у Солом’янському та Дніпровському районах столиці.

«Представники Партії регіонів разом з прокуратурою та СБУ готують провокації проти членів дільничних виборчих комісій від БЮТ. Нашим людям у комісіях пропонується від 300 до 500 доларів за невихід у день голосування, 7 лютого, на виборчі дільниці», - зазначив А.СЕМИНОГА.

За його словами, всі факти перемовин та передачі грошей «регіонали» мають намір фіксувати системами прихованого відеозапису.

«В подальшому ці записи планується використати для компрометації нашого кандидата у президенти. Також, за планами Партії регіонів, планується порушення кримінальних справ на таких членів дільничних комісій за фактом хабарництва та умисного перешкоджання виборчому процесу», - наголосив А.СЕМИНОГА.