Бердянськ захищали від шторму за допомогою... залізничних вагонів

У м. Бердянськ (Запорізька обл.) прибережні вулиці захищали від шторму за допомогою залізничних вагонів. Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому теруправлнінні МНС.

Дійсно, - повідомили в головному управлінні МНС Запорізької області, 1 лютого, коли в результаті шторму в Азовському морі було затоплено декілька вулиць в прибережній частині Бердянська, комісією із питань НС Бердянського міськвиконкому було ухвалено рішення про захист прибережних територій шляхом встановлення вагонів на залізничній вітці, що проходить по набережній.

За даними МНС, о 9 годині вечора на ділянці залізничної вітки уздовж вул. Горького було встановлено 20 вантажних залізничних вагонів. Наскільки такий метод боротьби зі штормом ефективний з’ясувати не вдалося.

"Після 21-00 змінився напрямок вітру, шторм почав стихати і вода з підтоплених вулиць сходити", - повідомили в МНС.