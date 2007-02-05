У Києві накрили конвертаційний центр

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Києві спільно з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, який діяв у самому центрі столиці з 2004 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за цей час через розрахункові рахунки фіктивних фірм зловмисники «прокрутили» понад 100 млн. грн.

8 зловмисників затримано. Під час допитів вони зізналися у створенні мережі підприємств, які в подальшому використовувалися банками для конвертації коштів державних та комерційних структур.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 31 печатку фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та 85 тис. грн. готівкою. Понад 1 млн. грн. заблоковано на рахунках фіктивних підприємств.

За матеріалами УБОЗ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, зокрема, за ст. 205 ч. 2 (фіктивне підприємництво), ст. 358. ч. 2. та ч. 3 (підроблення документів, печаток) ст. 212 ч. 3 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.