Янукович: Тимошенко не залишила собі шансів
00:35, 15 лютого 2010Суспільство
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"Уже є кандидатура нового прем`єр-міністра"
Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО не залишила собі шансів залишитися на посаді прем`єр-міністра України.
Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Россия 24».
«Я упевнений в тому, що своєю п`ятирічною роботою у владі вона не залишила жодних шансів бути на цій посаді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
На запитання, чи буде Партія регіонів домагатися її відставки, В.ЯНУКОВИЧ запитав: «А як може бути інакше?».
«Прийшла нова влада. Стара влада, яку не визнав український народ на цих виборах, має піти. Це демократичний принцип», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, вже є кандидатура нового прем`єр-міністра, і вона буде названа одразу після інавгурації.
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