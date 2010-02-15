Янукович: Тимошенко не залишила собі шансів

Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО не залишила собі шансів залишитися на посаді прем`єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Россия 24».

«Я упевнений в тому, що своєю п`ятирічною роботою у владі вона не залишила жодних шансів бути на цій посаді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На запитання, чи буде Партія регіонів домагатися її відставки, В.ЯНУКОВИЧ запитав: «А як може бути інакше?».

«Прийшла нова влада. Стара влада, яку не визнав український народ на цих виборах, має піти. Це демократичний принцип», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, вже є кандидатура нового прем`єр-міністра, і вона буде названа одразу після інавгурації.