У центрі Ялти горить школа

У Ялті рятувальники намагаються локалізувати пожежу, що виникла в школі №12.

Як повідомили кореспонденту УНІАН телефоном у прес-службі Головного управління МНС України АРК, о 15.30 до Ялтинського управління МНС надійшов дзвінок про займання крівлі у школі. Навчальний процес у школі було перервано, викладачі та учні залишили будівлю, що горить. «Серед учнів і викладачів постраждалих немає», - повідомили в МНС.

Площа пожежі становить 150 кв. м. В даний час на місці створено 3 бойові дільниці, в гасінні пожежі беруть участь 40 чоловік.

Як повідомляють самі ялтинці, в безпосередній близькості від школи №12 (у 300-500 метрах від неї) розташований готель «Ореанда» - один із найпрестижніших готелів міста.