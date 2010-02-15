У школах розпочато Програму подолання йододефіциту

У школах Чернігівської області розпочалася реалізація Програми подолання йододефіциту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної екологічної організації "Зелений світ", 718 шкіл Чернігівщини вже отримали матеріали, які допоможуть педагогам розповісти дітям про користь йодованої солі.

У конвертах, які отримали школи, є методичні рекомендації для вчителів із проведення екологічних уроків та конкурсу дитячого малюнка. А також - запитальники, де вони дадуть відповіді, як усе проводилося, скільки учнів дізналося про користь йодованої солі, скільки - споживають її регулярно.

Також учителі отримали і наочні матеріали – плакати, воблери, наклейки, листівки. За допомогою тест-систем діти зможуть проводити досліди - перевірити йодовану сіль. У рамках Програми подолання йододефіциту на Чернігівщині школи проводять уроки, виставки та досліди.

Програма подолання йододефіциту на Чернігівщині триватиме до наступної осені. У вересні переможці конкурсу будуть нагородженні призами від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), кошти на які вже внесені в бюджет “Зеленого світу”.