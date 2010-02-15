На Луганщині горіла шахта
09:34, 15 лютого 2010Суспільство
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Евакуювали 40 гірників
Вчора вдень на шахті ім. Артема ДП «Луганськвугілля» сталась пожежа у 4-й західній лаві на глибині 510 м.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, пожежа спалахнула внаслідок короткого замикання в електромережі.
Усі 40 гірників, які на той момент перебували під землею, були евакуйовані. О 15.55 пожежу було ліквідовано.
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