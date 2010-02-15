На Луганщині горіла шахта

Вчора вдень на шахті ім. Артема ДП «Луганськвугілля» сталась пожежа у 4-й західній лаві на глибині 510 м.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, пожежа спалахнула внаслідок короткого замикання в електромережі.

Усі 40 гірників, які на той момент перебували під землею, були евакуйовані. О 15.55 пожежу було ліквідовано.