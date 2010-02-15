Вітром зірвало дах з дитячого будинку
11:09, 15 лютого 2010Суспільство
1265 0
НП у Дніпропетровській області
У селі Межиріч Павлоградського району Дніпропетровщини сильним вітром зірвало частину даху з двоповерхової будівлі дитячого будинку для сиріт «Моя родина».
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області, додавши, що це сталося у суботу.
21 вихованця дитбудинку та 15 осіб персоналу закладу тимчасово відселено.
На засіданні Павлоградської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалене рішення про терміновий ремонт покрівлі дитбудинку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter