СБУ спіймала на хабареві чиновника міністерства ЖКГ

Співробітники Служби безпеки України за підозрою у хабарництві затримали посадовця Міністерства житлово-комунального господарства України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління СБУ у Києві та Київській області, зокрема, за 48 тис. грн. хабара посадовець одного з підрозділів МінЖКГ віддав у користування комерційній структурі 1 гектар у Бородянському районі Київської області.

Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, 41-річний чиновник отримав гроші від директора приватного підприємства за позитивне вирішення питання передачі у довгострокову оренду земель державного підприємства. У фіналі спецоперації на столичній вулиці Антоновича при одержанні хабара затримано посередника - довірену особу чиновника. Підозрюваного посадовця, який по телефону керував діями спільника, затримали у його власній оселі, поінформували в СБУ.

За матеріалами ГУ СБУ в Києві та Київській області прокуратурою Шевченківського району Києва порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.