Ющенко та Лукашенко обговорили комплекс питань

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорили питання двосторонніх білорусько-українських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, сьогодні відбулася телефонна розмова О.ЛУКАШЕНКА і В.ЮЩЕНКА.

У ході розмови глави держав обговорили комплекс питань двосторонніх білорусько-українських відносин, а також актуальну тематику міжнародного порядку денного.

Як повідомлялося, О.ЛУКАШЕНКО привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах у ході телефонної розмови, яка відбулася 12 лютого.