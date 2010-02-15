Ющенко та Лукашенко обговорили комплекс питань
17:12, 15 лютого 2010Суспільство
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Відбулася телефонна розмова
Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорили питання двосторонніх білорусько-українських відносин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, сьогодні відбулася телефонна розмова О.ЛУКАШЕНКА і В.ЮЩЕНКА.
У ході розмови глави держав обговорили комплекс питань двосторонніх білорусько-українських відносин, а також актуальну тематику міжнародного порядку денного.
Як повідомлялося, О.ЛУКАШЕНКО привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах у ході телефонної розмови, яка відбулася 12 лютого.
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