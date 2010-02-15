У Тернополі вшанували загиблих в Афганістані

У Тернополі вшанували загиблих у війні в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи відбулися біля Меморіального комплексу українським воїнам, які загинули у цій війні. Спочатку священики Свято-Троїцького духовного центру УПЦ КП відправили панахиду, згадавши у молитві всіх воїнів, які загинули на полі бою, а також померлих ветеранів.

У своїх промовах представники міської та обласної влади відзначили героїзм воїнів, які воювали в Афганістані, а також наголосили на значимості місії тих миротворців, які зараз, ризикуючи здоров’ям і життям, виконують свій обов’язок на території інших держав.

Після вшанування хвилиною мовчання загиблих в Афганістані заступник голови облдержадміністрації Богдан ЯКУБОВСЬКИЙ, голова обласної ради Олексій КАЙДА, міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ і представники громадськості поклали квіти пам’яті до меморіального комплексу воїнам-афганцям.

Довідка УНІАН. У війні в Афганістані брали участь понад 1,7 тис. жителів Тернопільщини. З них 51 солдат загинув.