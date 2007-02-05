Поки Путін та Ющенко не підпишуть Декларацію, уряд ГТС не чіпатиме

Віце-прем’єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій КЛЮЄВ спростовує інформацію про можливу передачу газотранспортної системи України в концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після проведення консультацій лідерів депутатських фракцій парламенту і представників Кабінету міністрів з питання можливого заслуховування у ВР інформації уряду щодо використання газотранспортної системи України.

А.КЛЮЄВ наголосив, що він проінформував представників фракцій про співробітництво Росії та України в паливно-енергетичному комплексі. «Я проінформував про те, яким чином зараз підприємства паливно-енергетичного комплексу працюють у зимовий період», - сказав він. При цьому А.КЛЮЄВ наголосив, що на даний час у Секретаріаті Президента напрацьовується проект Декларації про співпрацю Росії та України у сфері ПЕК.

Він зазначив, що напрацювання такої декларації було результатом домовленостей між Президентами України і Росії під час їх зустрічі у грудні 2006 р. у рамках Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

При цьому, за словами віце-прем’єра, з Секретаріату Президента до Кабінету міністрів жодних документів з цього питання не надходило. В той же час А.КЛЮЄВ наголосив, що бачив проект цієї декларації, і суть цього документу полягає в поглибленні співпраці між Україною і Росією у паливно-енергетичній сфері.

Він також зазначив, що якщо Президенти двох країн підпишуть дану декларацію, то тоді урядам України і Росії буде доручено відпрацювати конкретні заходи з цього питання. «Але там мова й близько не йде про передачу газотранспортної системи», - сказав А.КЛЮЄВ.