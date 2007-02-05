Президент бере під особистий контроль забезпечення армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере під особистий контроль питання ресурсного забезпечення Збройних Сил України.

Про йдеться у прес-релізі прес-служби глави держави, розданому журналістам сьогодні перед початком розширеної колегії Міністерства оборони.

«Позиція Президента полягає у тому, що пріоритетними завданнями оборонної реформи є: забезпечення стабільного і достатнього фінансування ЗСУ, перетворення оборонного бюджету на джерело належного фінансування оборонних потреб за умов економічного зростання країн; забезпечення підготовки високопрофесійного офіцерського корпусу; нарощування боєздатності об’єднаних сил швидкого реагування (ОСШР) та початок підйому рівня боєздатності основних сил оборони; підвищення взаємосумісності ЗСУ зі Збройними Силами інших країн світу”, йдеться у релізі.

Президент вважає, що пріоритетними завданнями наступного етапу реформи оборонної сфери має стати поступове оновлення і модернізація озброєння та військової техніки, що знаходиться на озброєнні з’єднань та частин ЗСУ, і передусім – ОСШР.

Підкреслюється, що теперішній стан озброєння та військової техніки викликає особливе занепокоєння глави держави.

У документі констатується, що, незважаючи на всі зусилля держави, проблеми соціального захисту військових вирішуються незадовільно.

З огляду на це, В.ЮЩЕНКО переконаний, що до кінця першого кварталу цього року слід виконати вимогу про застосування єдиних засад у формуванні оплати праці державних службовців та грошового забезпечення військовослужбовців, як це передбачено у прикінцевих положеннях державного бюджету на 2007 рік, та розробити найближчим часом держпрограму забезпечення житлом військовослужбовців з використанням усіх можливих за законодавством джерел фінансування.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК, який представляв Президента на розширеній колегії Міністерства оборони, уточнює, що насамперед треба оновити та модернізувати військову техніку та озброєння військових частин об’єднаних сил швидкого реагування.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це він сказав у виступі перед учасниками розширеного засідання колегії Міноборони.

Він підкреслив, що особливе занепокоєння у керівництва держави викликає критичний стан озброєння та військової техніки. “Без здійснення відповідних заходів із продовження термінів придатності основних видів озброєння і військової техніки у 2007-2008 роках експлуатація більшості з них буде ускладнена, а то й неможлива”, - сказав В.ГАЙДУК. Він додав, що в першу чергу це стосується оперативно-тактичних комплексів та ракет до них у Сухопутних військах, засобів ураження у Повітряних Силах, у тому числі практично всіх ракет до зенітно-ракетних комплексів.

Ще одним важливим завданням, на думку секретаря РНБО, є вирішення проблеми утилізації непридатних боєприпасів та компонентів ракетного палива.