Тимошенко: БЮТ і Наша Україна підписали документ про об’єднання

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ і "Наша Україна" підписали документ про об’єднання в "єдину опозицію". Про це вона заявила в програмі „Епіцентр” на каналі „Студія 1+1”.

За її словами, вона прийшла на програму з приємною новиною „про те, що ми дійсно об’єднали опозицію”.

Відповідаючи на запитання чи можна розцінювати її слова, як офіційну заяву про створення опозиції, вона відповіла: „Я думаю, так”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ працював над цим дуже довго, над тим щоб ця опозиція була потужною, щоб „вона не рвала повноваження, і сьогодні ввечері, це вдалося” .

Вона підтвердила, що БЮТ за жодних умов не співпрацюватиме з Партією регіонів.

Водночас, на початку програми вона зауважила, що „з такою якістю політики, яку робить уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, опозицій в Україні мусить бути як зірок на небі. Окремих опозиційних громадян, опозиційних партій, об’єднань громадян – тому що кожна достойна партія і кожний громадянин зобов’язаний бути в опозиції”.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні провела зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і вони досить конструктивно обговорили політичну ситуацію. “Ми зрозуміли, що при всіх помилках, які були допущені і однією, і іншою стороною, і взагалі в політикумі, власне, сьогодні у нас немає іншого шляху, ніж збирати всі демократичні сили, єднатись і рухатись вперед”, - сказала вона.

Вона також заявила, що БЮТ ніколи не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента ЮЩЕНКА. “Голосів БЮТ ніхто не дочекається, щоб руйнувати позиції діючого Президента.