Тимошенко: БЮТ і Наша Україна підписали документ про об’єднання

23:10, 05 лютого 2007
Суспільство
1899

Про це лідер БЮТ заявила у телеефірі

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ і "Наша Україна" підписали документ про об’єднання в "єдину опозицію".  Про це вона заявила  в програмі „Епіцентр” на каналі „Студія 1+1”.

За її словами, вона прийшла на програму з приємною новиною „про те, що ми дійсно об’єднали опозицію”.

Відповідаючи на запитання чи можна розцінювати її слова, як офіційну заяву про створення опозиції, вона відповіла: „Я думаю, так”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ працював над цим дуже довго, над тим щоб ця опозиція була потужною, щоб „вона не рвала повноваження, і сьогодні ввечері, це вдалося” .

Вона підтвердила, що БЮТ за жодних умов не співпрацюватиме з Партією регіонів.

Водночас, на початку програми вона зауважила, що „з такою якістю політики, яку робить уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, опозицій в Україні мусить бути як зірок на небі. Окремих опозиційних громадян, опозиційних партій, об’єднань громадян  – тому що кожна достойна партія і кожний громадянин зобов’язаний бути в опозиції”.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні провела зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і вони досить конструктивно обговорили політичну ситуацію. “Ми зрозуміли, що при всіх помилках, які були допущені і однією, і іншою стороною, і взагалі в політикумі, власне, сьогодні у нас немає іншого шляху, ніж збирати всі демократичні сили, єднатись і рухатись вперед”, - сказала вона.

Вона також заявила, що БЮТ ніколи не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента ЮЩЕНКА. “Голосів БЮТ ніхто не дочекається, щоб руйнувати позиції діючого Президента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter