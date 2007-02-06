Міністр ПЕК вирушає до соціалістичної Джамахірії

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО 7-8 лютого перебуватиме з робочим візитом у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамахірії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, під час поїздки міністр зустрінеться з прем`єр-міністром Лівії А.А.Аль-МАХМУДІ, міністром електроенергетики, водних ресурсів і газу Омраном Ібрагимом Абу КРАА, а також із керівником Національної нафтової корпорації Лівії Шукрі ГАРЕМОМ.

Під час зустрічей обговорюватимуться питання співробітництва між країнами в нафтогазовій сфері таі енергетиці.

Зокрема, розглядатимуться перспективи підписання лівійською стороною Договору про розвідку й розподіл продукції між НАК «Нафтогаз України» і Національною нафтовою корпорацією Лівії.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2004 року НАК «Нафтогаз України» і Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation of Libya) підписали угоду про розподіл продукції. Угода дотепер не ратифікована урядом Лівії. Термін дії угоди становитиме на видобуток нафти - 30 років, видобуток природного газу - 25 років. Чотири нафтогазоносні блоки, які були відібрані “Нафтогазом” під час вивчення геологічної інформації, наданої лівійською стороною, мають загальну площу більш як 200 тис. кв. м. За прогнозними даними, більшість покладів перебуває на глибині від 3000-4500 м. Загальні прогнозні ресурси щодо відібраних блоків, за оцінкою фахівців НАК «Нафтогаз України», становлять 110 млн. тонн нафти і 30 млрд. куб. м природного газу. Під час проведення пошуково-розвідувальних робіт компанія планує відкрити до 6 нафтових і 1 газове родовище.

Довідка УНІАН. Лівія по доведених запасах нафти (5 млрд. тонн легкої низькосірчистої нафти) входить до п`ятірки країн Африки - членів ОПЕК. Лівія є основним постачальником сирої нафти на європейські ринки.

Доведені запаси природного газу Лівії становлять 1,3 трлн. куб. м. Газовий потенціал країни практично не використовується, щорічний видобуток становить лише 7 млрд. куб. м.

На даний час відкрито лише 25% потенційних запасів нафти і газу Лівії.

Національна нафтова корпорація Лівії контролює більше половини нафтової промисловості країни, її нафтовидобувні потужності перевищують 40 млн. тонн на рік. У країні працюють понад два десятки іноземних компаній, провідні серед яких - Agip-ENI (Італія), Canadian Occidental і Red Sea Oil (обидві - Канада), Lundin Oil (Швеція), Nimr Petroleum (Саудівська Аравія), OMV (Австрія), Pedco (Південна Корея), Petronas (Малайзія), Repsol (Іспанія). Лівія пропонує іноземним компаніям близько 140 нафтогазоносних і перспективних на нафту й газ блоків на суші й у Середземному морі.