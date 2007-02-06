Молдова рухається до високих поліцейських стандартів швидше, ніж Україна

Цушко відвідав Молдову з метою вивчення досвіду роботи її правоохоронної системи

Українська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ України Василем ЦУШКОМ здійснила одноденний робочий візит до Республіки Молдова з метою вивчення досвіду роботи її правоохоронної системи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, делегація, до складу якої ввійшли заступники міністра, керівники департаментів та служб, провела зустрічі з керівниками правоохоронних відомств Молдова. Крім того, В.ЦУШКО зустрівся з Президентом країни Володимиром ВОРОНІНИМ та прем’єр-міністром Василем ТАРЛЕВИМ.

За словами В.ЦУШКА, Молдова по окремих напрямах правоохоронної діяльності – зокрема, в галузі розвитку інформаційних технологій, у сфері організації охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю тощо – суттєво швидшими темпами, ніж Україна, рухається до високих міжнародних стандартів поліцейської діяльності.

”Немає сумніву в необхідності та корисності двосторонніх контактів, - зауважив український міністр під час спілкування з міністром внутрішніх справ Молдови Г.ПАПУК. – Наша особиста зустріч надає можливість не лише обговорити питання співробітництва близьких у багатьох відношеннях країн, а й орієнтувати одне одного щодо реформ і сучасних новацій, що відбуваються нині в наших державах і міністерствах”. За словами В.ЦУШКА, “ми завжди готові вчитися у наших сусідів, переймати кращий досвід, так само як і поділитися тими здобутками, яких зуміла останнім часом досягти українська міліція”.

В.ЦУШКО поінформував молдавських колег, яким чином і в яких умовах відбувається процес вдосконалення діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Він також висловив задоволення станом співробітництва між міліцією України та поліцією Молдови, в основі якого лежать глибокі дружні традиції взаємодопомоги.

В ході візиту українська делегація відвідала Міністерство інформаційного розвитку Молдови, де ознайомилась з роботою у сфері контролю за обігом підакцизних товарів та медичних препаратів, боротьби з контрабандою, нелегальною міграцією. Делегація також відвідала Головне управління державної охорони Молдови, Департамент оперативних служб, бригаду особливого призначення “Фулджер”, генеральний комісаріат муніципія Кишинева.