Зростання ВВП України в січні становило близько 7,5%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні 2010 року становило близько 7,5%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ на основі аналізу динаміки ІВБГ (індекс виробництва базових галузей) і галузей сфери послуг зростання ВВП у січні становило близько 7,5%», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що зростання промислового виробництва в січні ц.р. становило 11,8% в річному вимірюванні та майже повністю визначалося зовнішньоекономічною кон`юнктурою.

За інформацією НБУ, основний внесок у зростання промисловості (4,8 п.п.) було забезпечено зростанням металургійного виробництва - на 26,6% в річному вимірюванні.

НБУ також відзначає, що отримання нових контрактів на продукцію машинобудування дозволило наростити обсяги галузі на 22,3% у річному вимірюванні, що забезпечило 1,8 п.п. зростання промислового виробництва. Зростання індексу CRB, який характеризує ситуацію на світових ринках основних продовольчих товарів, у січні ц.р. дещо сповільнилося (до 27,7% у річному вимірюванні), в основному через зниження цін на продовольчих ринках у другій половині січня.

Крім того, НБУ повідомляє, що низький споживчий попит визначав негативну динаміку галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку - харчової промисловості, будівництва і галузей, пов`язаних з його обслуговуванням - обробку деревини, целюлозно-паперове виробництво і виробництво мінеральної продукції.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I, II, III і IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7% відповідно.

За оцінками Міністерства економіки України і Національного банку України, падіння ВВП країни за підсумками 2009 року становитиме 15%.