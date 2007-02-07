У грецькій церкві з`явилася фреска із зображенням Леніна (фото)

На одній з незакінчених фресок у храмі Пресвятої Богородиці в містечку Аксиуполі на півночі Греції з`явилося зображення вождя Жовтневої революції, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на грецькі телеканали.

Володимир Ленін показаний таким, що стриже бороду святителю Луці, що символізує переслідування церкви з боку більшовиків. Російський архієпископ Лука Войно-Ясенецький (1877-1961), священнослужитель, сповідувач, відомий хірург і теоретик медицини, є одним із шанованих святих у сучасній Греції.

Окрім Леніна, на фресках у храмі зображені також і учасники Іхетуанського повстання в Китаї (1900), котрі вбивають православних співгромадян.

Автор фресок Костас ВАФІАДІС наполягає, що подібні зображення допустимі в церкви, якщо вони є частиною сюжетів, які зображають страждання святих мучеників і сповідувачів. Настоятель церкви отець Дорофій також захищає іконописця. "Церква не забороняє самовираження", - вважає священик.

Утім, своє неприйняття такого самовираження вже висловив правлячий архієрей митрополит Спиридон, якому підпорядкований храм. Митрополит заявив про намір притягти церковнослужителів, які провинилися, до відповідальності.

"Профанацією" назвав сюжети церковного розпису і місцевий представник світської влади, номарх (губернатор) Салонік Панайотіс ПСОМІАДІС. До його думки приєдналися і ряд грецьких богословів і громадських діячів.

Разом з тим, Христос, Богоматір і святі - не єдині персонажі, яких впродовж багатовікової історії церковного живопису зображали на фресках, мозаїках та іконах. Так, щоразу іконописці зображали не тільки мучеників, а й тих, хто був винен у їхній смерті.

Непоодинокі в церковному живописі і зображення історичних діячів - римських і візантійських імператорів, православних і язичницьких монархів, у деяких випадках також античних філософів та інших персонажів, як позитивних, так і негативних з погляду церковного переказу і ставлення віруючих.