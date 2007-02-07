Вбивство у Києві: юнака вдарили ножем у шию (фото)

Приблизно об одинадцятій годині вечора на вул.Празькій скоєно вбивство. Невідомий злочинець ударив ножем потерпілого в шию.

З пораненням хлопець пробіг близько 50 метрів від будинку до дороги і помер.

Відомо, що загиблий місцевий житель, близько десятої години вечора вийшов з дому прогулятися. Дізнатися більше не вдалося, триває слідство.

Магнолія ТВ