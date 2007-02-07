Вбивство у Києві: юнака вдарили ножем у шию (фото)
12:33, 07 лютого 2007Суспільство
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Ведеться слідство
Приблизно об одинадцятій годині вечора на вул.Празькій скоєно вбивство. Невідомий злочинець ударив ножем потерпілого в шию.
З пораненням хлопець пробіг близько 50 метрів від будинку до дороги і помер.
Відомо, що загиблий місцевий житель, близько десятої години вечора вийшов з дому прогулятися. Дізнатися більше не вдалося, триває слідство.
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