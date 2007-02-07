Тігіпко продав свій банк шведам

Swedbank (Швеція) сьогодні підписав договір на покупку українського банку ВАТ «ТАС-Комерцбанк». Про це повідомляється в прес-релізі Swedbank, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, ціна покупки дорівнює 735 млн. дол., в якій враховано внесок у капітал банку на суму 50 млн. дол.

У прес-релізі вказується, що голова Правління ВАТ “ТАС-Комерцбанк” Сергій ТІГІПКО залишиться на цій посаді й відповідатиме за бізнес банку та його розвиток.

Президент Swedbank Ян ЛІДЕН виконуватиме функції голови Наглядової ради.

Завершення операції намічено на перше півріччя 2007 року після отримання всіх необхідних дозволів.

Фінансовими консультантами Swedbank виступили Lehman Brothers і Swedbank Markets.

У «ТАС-Комерцбанку» відмовилися коментувати вказану інформацію.

Довідка УНІАН. Swedbank - банківська група в країнах Північної Європи та Балтії. Має 8,8 млн. клієнтів фізичних осіб і 441 тис. корпоративних клієнтів у Швеції, Естонії, Латвії та Литві. Група володіє мережею в більш ніж 470 відділень у Швеції, 280 відділень у країнах Балтії. Група також має свої представництва в Копенгагені, Хельсінкі, Калінінграді, Люксембурзі, Москві, Нью-Йорку, Осло, Шанхаї, Санкт-Петербурзі та Токіо.

У грудні 2005 року загальні активи групи дорівнювали 1 200 млрд. шведських крон, кількість співробітників - 16 тис. осіб.

АКБ «ТАС-Комерцбанк» (у 1991-1996 рр. - Інноваційний банк «Інтелект», у 1996-2001 рр. - АКБ «Київ-Приват») - материнський банк банківського холдингу ФГ «ТАС».

Чистий прибуток АКБ «ТАС-Комерцбанк» за підсумками січня-вересня 2006 року становив 13,164 млн. грн., активи банку - 3 млрд. 348 млн. 001 тис. грн., зобов`язання - 2 млрд. 801 млн. 608 тис. грн., власний капітал - 546 млн. 394 тис. грн., статутний капітал на 30 вересня ц.р. становив 482,6 млн. грн.

Станом на 1 жовтня 2006 року, основними акціонерами банку були ЗАТ «Страхова група «ТАС», у власності якого знаходиться 43,4080% статутного капіталу, і ЗАТ «Страхова компанія «ТАС-Капітал», що володіє 56,5898% статутного капіталу банку.

Фактичними власниками «ТАС-Комерцбанку» називають Сергія ТІГІПКА і Наталію ТІГІПКО.