120 га для гольф-клубу під Ялтою спричинили ”дивний резонанс”

Голові Республіканського комітету із земельних ресурсів АР Крим Миколі ГОЛУБЄВУ здається дивним резонанс, викликаний виділенням 120 га під Ялтою для будівництва гольф-клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ГОЛУБЄВ заявив сьогодні, відповідаючи на прохання журналістів поділитися інформацією про фірму "Антал-Крим", якій Рада міністрів АРК узгодила виділення 120,9 га із земель в околицях Гурзуфа, і яка, як запевняють в уряді, має намір будувати на цій ділянці гольф-клуб.

М.ГОЛУБЄВ заявив, що фірма "Антал-Крим" зареєстрована в Ялті, а її засновник знаходиться в Києві. При цьому на запитання журналістів щодо статутного фонду фірми голова Рескомзему АРК заявив, що не має в своєму розпорядженні таких даних.

Голова Рескомзему АРК у розмові з журналістами дав зрозуміти, що йому здається дивним галас навколо ініціативи будівництва в Криму гольф-клубу, оскільки, за словами М.ГОЛУБЄВА, ділянка, яка буде виділена під ці цілі фірмі "Антал-Крим", не призначена для будівництва житла, тому перепродана не буде. "Однозначно там буде тільки гольф-клуб, тому що це місце не призначено ні для яких житлових умов, ні для яких сільгоспугідь, - сказав М.ГОЛУБЄВ. - Із тим яром, із тими лужками, з тим лісом, з тими чагарниками вона (ділянка землі - УНІАН) відповідає, щоб там розмістити саме гольф-клуб".

Нагадаємо, в січні кримський уряд погоджував виділення 120,9 га землі фірмі "Антал-Крим" під будівництво гольф-клубу. При обговоренні питання окремі члени Радміну, пославшись на те, що в автономії, як і в цілому в Україні, гра в гольф не дуже популярна, висловили подив, навіщо Криму гольф-клуб.

Днями кримські журналісти просили голову ВР автономії Анатолія ГРИЦЕНКА розповісти про фірму "Антал-Крим". А.ГРИЦЕНКО обіцяв оприлюднити інформацію про цю фірму найближчим часом, але поки цього не зробив. Тим часом, ряд кримських ЗМІ пишуть, що фірма "Антал-Крим" була створена всього два місяці тому фірмою "Антал сервіс". За даними ЗМІ, засновниками фірми "Антал сервіс" є дві приватні особи. Один із засновників житель Києва, а другий, як запевняють журналісти, народний депутат із фракції Партії регіонів Антон ПРИГОДСЬКИЙ. Як відомо, Геннадій МОСКАЛЬ, який обіймав посаду постійного представника Президента України в АРК, у своїх інтерв`ю називав А.ПРИГОДСЬКОГО "смотрящим" за Кримом.