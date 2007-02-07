Омельченко закликає киян платити по старих цінах

Колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО закликає киян до перегляду нових тарифів на житлово-комунальні послуги платити за старими цінами, які були встановлені за часів, коли він очолював КМДА.

Про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції УНІАН, коментуючи ситуацію, що склалася в столиці України з підвищенням тарифів на ЖКП.

«Поважайте себе, заплатіть, будь ласка, за грудень за старими тарифами, заплатіть, будь ласка, за січень за старими тарифами, тому що в бюджеті кошти потрібні», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В іншому разі, зауважив він, якщо днями не буде переглянуто та затверджено тарифи на ЖКП, кияни повинні заплатити і за лютий також за старими цінами.

За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, підвищення тарифів на ЖКП, за розрахунками експертів, в Києві повинно було зрости не в 3 рази, а до 70%.

Екс-голова зазначив, що в разі, якщо нова київська влада не перегляне тарифи, «тоді і в лютому ми будемо платити з вами за старими тарифами».

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно складової собівартості нових тарифів, О.ОМЕЛЬЧЕНКО, сказав, що в собівартість, зокрема, закладено в загальному обсязі 942 млн. грн. тільки задля підвищення до 35% рентабельності «Київводоканалу», а також збільшення його штату майже в 2 рази.

Відповідаючи на запитання, яким чином в разі не підвищення ціни на житлово-комунальні послуги, можна поліпшувати ситуацію в комунальному господарстві Києва, серед інших чинників О.ОМЕЛЬЧЕНКО назвав ліквідацію, на його думку, незаконно створеного «Київенергохолдингу».

Він переконаний, що підвищення тарифів на ЖКП за рахунок зниження рівня життя киян ніколи не піде на розвиток, оскільки, на його переконання, енергетичне господарство столиці повинно розвиватися за рахунок як зовнішніх інвестицій, так і за рахунок своєї діяльності.

Відповідаючи на запитання стосовно ймовірності проведення в Києві референдуму про висловлення довіри чи не довіри нині діючому меру, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що така процедура передбачена законом, втім, звертаючись до діючого голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він закликав його разом із своєю командою добровільно скласти свої повноваження.

«Треба владі (київській – УНІАН) добровільно піти і не мучити киян. Якщо того не буде, винувата буде влада, а не кияни, якщо вони проявлять непокору цій владі», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він також зазначив, що, починаючи з листопада 2006 року, «за попередніми підрахунками нинішня влада Києва позбавила мешканців міста майже 12 млрд. грн., в тому числі за рахунок незаконного продажу землі в столиці».