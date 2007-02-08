У Києві з`явиться проспект Георгія Гонгадзе

Як стало відомо, Київська міська рада відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування" вирішила перейменувати проспект "Радянської України" в Подільському районі Києва на проспект Георгія Гонгадзе.

Київрада доручила своєму виконавчому органу проконтролювати виконання цього рішення і оприлюднити його в засобах масової інформації.

Окрім цього, розглядалося питання про перейменування вулиці Машинобудівна на вулицю імені Георгія Гонгадзе. Остаточне відповідне рішення буде ухвалено сьогодні, на сесії Київради.

КоммерсантЪ-Украина