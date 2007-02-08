У Берліні відкривається 57-й міжнародний кінофестиваль

Сьогодні в Берліні відкривається 57-й міжнародний кінофестиваль.

Як передає ІТАР-ТАРС, "Берлінале" почнеться показом французької конкурсної стрічки "Життя в рожевому світлі", що розповідаэ про життя легендарної співачки Едіт Піаф. Картина режисера Олівера ДААНА - один з 22 фільмів зі всього світу, які боротимуться за головні нагороди "Берлінале" - Золотого і Срібних ведмедів.

За 10 днів фестивалю в рамках різних програм демонструватимуть 400 режисерських робіт всіх жанрів, зокрема 100 світових прем`єр.