Індія модернізує 105 транспортників Ан-32

АНТК ім. Антонова почне модернізацію індійських військово-транспортних літаків Ан-32 в березні 2010 року, повідомляє Flightglobal. Всього планується модернізувати 105 машин. Раніше повідомлялося, що вартість робіт, які триватимуть п`ять років, сягне близько 400 мільйонів доларів.

На індійські Ан-32 буде встановлена нова авіоніка, автоматичні системи попередження зіткнень у повітрі, системи попередження про наближення до землі, супутникова навігація, нові радари, а також вдосконалені сидіння пілотів. Випробування модернізованих Ан-32 здійснюватимуть індійські пілоти.

Ан-32 відрізняється здатністю здійснювати польоти в умовах спекотного клімату, а також проводити зліт і посадку на високогірні аеродроми. Літак може розвивати швидкість 530 кілометрів на годину і здійснювати перельоти на відстань до 3,2 тисяч кілометрів. Вантажопідйомність Ан-32 становить 7,5 тонни.

На початку 2010 року, нагадує Лента.ру, Міністерство оборони Індії направило США заявку на придбання десяти військово-транспортних літаків Boeing C-17 Globemaster III. Нові транспортники повинні замінити країни, що стоять на озброєнні, ще радянські транспортники Ан-32 та Іл-76.