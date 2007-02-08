Янукович обіцяв Світовому банкові протриматися до 2011 року

Віктор ЯНУКОВИЧ та Шігео КАТЦУ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з віце-президентом Світового банку по регіону Європи та Середньої Азії Шігео КАТЦУ перспективи співробітництва .

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, в ході розмови В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що практика систематичних зустрічей між керівництвом Уряду України та Світового банку дозволяє обмінюватись думками, краще зрозуміти позиції сторін, що сприяє підвищенню ефективності співробітництва, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Під час розмови прем’єр-міністр зупинився на основних підсумках економічного розвитку України у 2006 році та стратегічних планах Уряду. За словами В.ЯНУКОВИЧА, завдяки консолідованій позиції уряду та парламенту прийнято закони, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі. Також, за підсумками 2006 року прискорилися темпи економічного зростання в країні, зокрема реальний ВВП зріс на 7% порівняно з 2005 роком.

“Водночас Кабінет міністрів активно працює над розробкою стратегії економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період – до 2011 року”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що економічна стратегія уряду передбачає створення механізмів надійного захисту власності усіх форм, забезпечення гарантій її недоторканості, утвердження ефективних та прозорих механізмів корпоративних відносин, законодавчого забезпечення прав міноритарних акціонерів. Саме тому, за словами прем’єр-міністра, одним з пріоритетів роботи уряду має стати подолання корупції та тіньової економіки.

На думку Глави уряду, реалізація амбітних планів щодо економічних і структурних реформ потребує залучення значних ресурсів інвесторів та допомоги міжнародних фінансових організацій, насамперед Світового банку.

Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Україні і Банку необхідно спільно провести модернізацію портфеля проектів з урахуванням зміни пріоритетів урядової політики. Насамперед це стосується підготовки нових проектів, спрямованих на розвиток енергетики, енергозбереження, транспортної та муніципальної інфраструктури. “Важливою для України залишається підтримка Світовим банком реформування судової та пенсійної систем, сфери управління державними фінансами”, - додав він.

Глава уряду передав запрошення Президентові Світового банку Полу ВУЛФОВІЦУ відвідати Україну з візитом цього року.