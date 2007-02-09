Суд скасував кримінальну справу проти брата Балоги
Задовольнили клопотання адвоката
Сьогодні Шевченківський суд м. Києва своїм рішенням скасував постанову про порушення кримінальної справи про причетність до контрабанди автомобілів стосовно Павла БАЛОГИ - брата голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання адвоката П.БАЛОГИ, який просив визнати постанову про порушення кримінальної справи незаконною і скасувати її.
Водночас, сторона обвинувачення не погоджується з таким рішенням суду, вважаючи його незаконним, і має намір оскаржувати його в апеляційному порядку.
Довідка УНІАН. Кримінальну справу стосовно П.БАЛОГИ було порушено у 2001 році Головним управлінням "К" СБУ. Наприкінці минулого року Генеральна прокуратура України поновила розслідування цієї справи.