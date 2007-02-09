Суд скасував кримінальну справу проти брата Балоги

Сьогодні Шевченківський суд м. Києва своїм рішенням скасував постанову про порушення кримінальної справи про причетність до контрабанди автомобілів стосовно Павла БАЛОГИ - брата голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання адвоката П.БАЛОГИ, який просив визнати постанову про порушення кримінальної справи незаконною і скасувати її.

Водночас, сторона обвинувачення не погоджується з таким рішенням суду, вважаючи його незаконним, і має намір оскаржувати його в апеляційному порядку.

Довідка УНІАН. Кримінальну справу стосовно П.БАЛОГИ було порушено у 2001 році Головним управлінням "К" СБУ. Наприкінці минулого року Генеральна прокуратура України поновила розслідування цієї справи.