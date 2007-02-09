Каддафі пообіцяв Бойку лівійську нафту

Муамар КАДДАФІ

Сьогодні лідер Лівії Муамар КАДДАФІ прийняв українську делегацію на чолі з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.БОЙКО після зустрічі відзначив, що бесіда «була дуже плідною, і з обох сторін було відзначено прагнення будувати двосторонню співпрацю».

«Зустріч дає оптимізм, що відносини будуть корисними для обох країн», - сказав міністр.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «за всіх труднощах, ми домовилися з лівійським урядом, що почнемо працювати… КАДДАФІ дав конкретні вказівки, щоб відновити відносини, відновити договори».

Ю.БОЙКО також висловив надію, що найближчим часом «ми почнемо видобувати нафту і поставляти зерно до Лівії».

Вже через півроку Україна і Лівія відчують значне збільшення товарообороту між обома країнами, сказав міністр палива і енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Ю.БОЙКО 7 лютого прибув з робочим візитом до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахирії для обговорення питань співпраці двох країн у нафтогазовій сфері. У складі української делегації - голова правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ШЕЛУДЧЕНКО, перший заступник міністра промислової політики України Володимир РИЖОВ, радник прем`єр-міністра України Костянтин ГРИЩЕНКО, радник Президента України Олександр ЗІНЧЕНКО та інші.

Довідка УНІАН. 10 жовтня 2004 року НАК «Нафтогаз України» і Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation of Libya) підписали угоду про розподіл продукції. Угода дотепер не ратифікована урядом Лівії. Термін дії угоди становить на видобуток нафти - 30 років, видобуток природного газу - 25 років.

Лівія за доведеними запасами нафти (5 млрд. тонн легкої низькосірчистої нафти) входить до п`ятірки країн Африки - членів ОПЕК. Вона є основним постачальником сирої нафти на європейські ринки.

Доведені запаси природного газу Лівії становлять 1,3 трлн. куб. м. Газовий потенціал країни практично не використовується, щорічний видобуток становить лише 7 млрд. куб. м.

На даний час відкрито лише 25% потенційних запасів нафти і газу Лівії.