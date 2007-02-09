Одесити відсудили у ЖЕКів майже 80 тисяч

За минулий рік Одеське обласне управління із захисту прав споживачів направило до суду близько 20 позовів за скаргами споживачів. За результатами їх розгляду споживачам повернуто 76 тис. 100 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник начальника облуправління із захисту прав споживачів Надія ФЕДОСЄЄВА.

Крім того, відзначила вона, тільки за січень цього року підприємства житлово-комунального господарства Одеської області повернули споживачам 2 тис. 300 грн. за невиконання умов договорів.

У свою чергу, голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Євген БУТІН повідомив, що «в грудні 2006 року співробітники АМКУ розслідували ряд фактів нарахування дирекцією єдиного замовника «Фонтанський» плати за ненадані послуги. За його словами, за наслідками розслідування ДЄЗ «Фонтанський» оштрафовано.

Як відзначив Є.БУТІН, подібні претензії висунуто співробітниками АМКУ багатьом житлово-комунальним організаціям. Але більшість ДЄЗів негайно виконують рекомендації, усувають порушення і повертають мешканцям надмірно стягнуті кошти.