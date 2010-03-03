На трасі Полтава - Кременчук розстріляли джип

На території Новосанжарського району Полтавської області, на автодорозі Полтава - Кременчук, невідомі розстріляли джип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, водія автомобіля поранено в ногу. «Він звернувся до лікарні в Полтаві. Для нього це була найближча лікарня», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

За фактом тілесного ушкодження порушено кримінальну справу за ст. 121 Кримінального кодексу України.

Для встановлення обставин злочину в ГУ МВС у Полтавській області створено спеціальну слідчу групу.