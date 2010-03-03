На трасі Полтава - Кременчук розстріляли джип
17:51, 03 березня 2010Суспільство
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Водія поранено в ногу
На території Новосанжарського району Полтавської області, на автодорозі Полтава - Кременчук, невідомі розстріляли джип.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.
За його словами, водія автомобіля поранено в ногу. «Він звернувся до лікарні в Полтаві. Для нього це була найближча лікарня», - сказав Ю.СУЛАЄВ.
За фактом тілесного ушкодження порушено кримінальну справу за ст. 121 Кримінального кодексу України.
Для встановлення обставин злочину в ГУ МВС у Полтавській області створено спеціальну слідчу групу.
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