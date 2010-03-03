У Нацбанку оцінили шанси гривні

За оцінками Національного банку України, в сьогоднішніх умовах ймовірність ревальвації гривні вища, ніж її девальвації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам виконавчий директор НБУ Ігор ШУМИЛО.

«Шансів на ревальвацію при проведенні нормальної макроекономічної політики більше, ніж шансів на девальвацію», - сказав І.ШУМИЛО.

При цьому він підкреслив, що одним з важливих чинників у цьому процесі буде прийняття Держбюджету.

Крім того, І.ШУМИЛО вважає, що сьогоднішній рівень облікової ставки є адекватним макроекономічній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, з 12 серпня 2009 року Національний банк знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.

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