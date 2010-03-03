Президент підписав зміни до Господарського процесуального кодексу

Щодо призначення судових експертиз

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України щодо призначення судових експертиз”. Текст розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомлялось, 11 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено, що проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

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