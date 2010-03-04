У Полтаві заарештували банду скіммерів

У Полтаві завдяки злагодженим діям правоохоронних органів і служби безпеки ПриватБанку заарештовано банду шахраїв, так званих скіммерів, яка встигла провести за вкраденими картами 210 незаконних операцій, у результаті яких викрадено понад 200 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПриватБанку.

За інформацією представників банку, ще в квітні 2009 року було встановлено, що група невідомих осіб перевела в готівку викрадені у громадян пластикові карти через банкомати Рівненської, Полтавської, Кіровоградської і Черкаської областей. Ретельний аналіз всієї інформації, що збереглася в банкоматах, уможливив встановити дані всіх зловмисників, які проводили незаконні операції. Співробітники служби безпеки ПриватБанку продовжували відстежувати інформації про всі підозрілі транзакції в регіоні, і в результаті розшукали зловмисників, які намагалися повторити свої «подвиги» в січні 2010 року.

Інформацію про місцеперебування злочинців було передано в правоохоронні органи. В результаті оперативних дій трьох учасників організованої злочинної групи було затримано, всі вони виявилися жителями Полтавської області.

26 січня щодо учасників групи за фактом завдання збитку в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу. Організатора скоєного злочину заарештовано. Решта зловмисників перебувають на підписці про невиїзд. Згідно із законом їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Захищаючи інтереси банку та наших клієнтів, ми вживемо всіх передбачених законом заходів, аби зловмисники в повному обсягу повернули викрадене, - сказав керівник служби безпеки Станіслав КРИЖАНОВСЬКИЙ, - навіть якщо для цього доведеться реалізувати все майно, що належить підозрюваним. Подібна доля чекає на кожного, хто виношує злочинні наміри щодо банку чи його клієнтів".

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