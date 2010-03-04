Лозінський не хоче оскаржувати свій арешт

Колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, який обвинувачується у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, не має наміру оскаржувати судове рішення щодо його арешту в Апеляційному суді.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Роман ДЕНЕСЮК, відповідаючи на запитання, чи буде він подавати апеляцію.

"Не буду... Тому що ЛОЗІНСЬКИЙ цього не хоче", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук. Його було затримано у Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ міру запобіжного заходу у вигляді арешту.