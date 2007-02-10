Путін подякував Ющенку за ціну на газ

Росія розглядає питання про укладення домовленості з українською стороною, що припускали б обмін активами в газотранспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент РФ Володимир ПУТІН, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

В.ПУТІН заявив це в контексті позиції з приводу Європейської хартії з енергетичної безпеки.

Зокрема, він зазначив, що Росія не проти погоджувати принципи взаємодії в енергетичній сфері з ЄС. За його словами, принципи, закладені в Енергетичній хартії, «загалом і в цілому прийнятні, але сама хартія нас не дуже влаштовує», - сказав В.ПУТІН, додавши, що вона не виконується, зокрема, для Росії досі закритий ринок ядерних матеріалів.

В.ПУТІН також підкреслив, що принципи, закладені в Європейській енергетичній хартії, використовуються Росією в роботі, наприклад, з німецькими компаніями. Він повідомив, що недавно була підписана угода між російським «Газпромом» і німецькою компанією BASF, яка, по суті, припускає обмін активами. Він висловив готовність і далі працювати в цьому напрямку. За словами Президента РФ, до кожного конкретного випадку слід підходити зважено, зрозуміти, «що ми віддаємо, що віддає наш партнер, порахувати, зробити незалежну міжнародну оцінку і прийняти рішення. Ми до цієї роботи готові», - сказав В.ПУТІН, додавши, що зараз «ми те ж саме, такий же варіант співпраці обговорюємо з нашими українськими друзями».

Також під час конференції В.ПУТІН підкреслив, що Росія сьогодні хоче встановити єдині для всіх ринкові принципи відносин в енергетичній сфері. «Ціна на енергоносії має визначатися ринком, а не бути предметом політичних спекуляцій, економічного тиску, шантажу», - підкреслив Президент РФ.

Він також сказав, що зараз Росія прагне перевести свої відносини із споживачами і транзитерами нафти і газу на ринкові і прозорі принципи, а також на довгострокові контракти.

В.ПУТІН нагадав, що до минулого року між Україною і Росією не існувало таких домовленостей, які б забезпечували безперебійні постачання газу в Європу. «Протягом 15 років ви (Європа) залежали від того, чи домовляться Україна і Росія між собою за умовами і за цінами постачань нашого газу до самої України; а якщо не домовляться, все – європейські споживачі сиділи б без газу. Така ситуація вас влаштовує? Думаю, ні», - підкреслив В.ПУТІН.

За його словами, у важкій дискусії з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вдалося вийти на підписання окремих контрактів на постачання в Україну газу і окремо п`ятирічний контракт на транзит до Європи. «Незважаючи на всі скандали й інше: захист інтересів, боротьбу думок. ми змогли домовитися з Президентом України. Я вважаю, що він прийняв відповідальне, виключно правильне, ринкове рішення. Нам треба подякувати Україні за це рішення», - підкреслив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії. В.ПУТІН сказав, що влада України і експерти в Росії готують пропозиції, і він планує обговорити їх найближчим часом з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

5 лютого на засіданні урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародної співпраці і європейської інтеграції прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що українська газотранспортна система була і залишається в державній власності.

6 лютого Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» і газотранспортної системи України.