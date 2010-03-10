Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,98 грн./дол., продають – за 8,01 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 9 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився порівняно з 9 березня, і сьогодні становить 10,78 грн./євро, продажу – знизився на 0,3% – до 10,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,70-10,83 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-10,92 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 9 березня трохи підвищився і сьогодні становить 0,2622/0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2679-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу - без змін відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро у банках Києва майже не змінився порівняно з 9 березня і сьогодні становить 10,79/10,88 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,83 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-10,92 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 9 березня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2618 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,009 грн., євро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,005 грн., євро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 березня, становить: гривні до долара США – 7,984, до євро – 10,823909, до російського рубля – 0,26837.