ЄС може скасувати візи для українців через страх втратити Україну?

Чинником, який посприяє скасуванню для України візового режиму з ЄС, може стати Росія. Точніше страх «втратити Україну», який на думку тижневика «Коментарі:», підштовхуватиме Брюссель до кроків назустріч Києву.

Як зауважує видання, в основу процесу скасування візового режиму з багатьма країнами Європейський Союз поклав принцип взаємності поступок. Так європейці провели «обмін» скасуванням віз зі Сполученими Штатами, Канадою, Австралією, Японією, Новою Зеландією, Південною Кореєю і ще низкою розвинених країн.

Крім того, сьогодні правом подорожувати в ЄС без віз володіють громадяни більшості країн Південної і Центральної Америки, включаючи й такі бідні як Гватемала, Гондурас, Сальвадор і навіть учасники «антивашингтонської осі» Венесуела й Нікарагуа. Сербія одержала безвізовий режим в обмін на спокійне ставлення до затвердження самостійної державності Косово.

Є чим «торгуватися» з ЄС і Росії, яка зробила підписання угоди про безвізовий режим пріоритетним питанням на переговорах не тільки з євробюрократами, а й із чиновниками всіх держав - членів ЄС. Як відомо, для поїздки до РФ громадянам ЄС потрібні візи, а також реєстрація за місцем тимчасового проживання у випадку, якщо вони проводять на російській території більше трьох діб. Під час приїзду в інше місто європейцям необхідно знову в триденний термін зареєструватися. Все це створює чимало проблем для громадян ЄС, і представництво Єврокомісії в Москві вже зараз наполегливо просить від російської влади спростити правила перебування на території РФ. Москва ж, відзначають «Коментарі:», наполягає на тому, що все необхідно вирішувати в комплексі зі скасуванням віз для росіян.

Україна ж собі такого «торгу» дозволити не може, пише видання. Візи для європейців Україна в однобічному порядку скасувала ще в 2005 році.

Тому, саме страх європейців відпустити Україну в обійми Росії дає Вікторові ЯНУКОВИЧУ непогані шанси до кінця свого президентства впритул наблизити перспективу скасування віз для українців. Однак для цього українські дипломати мають позначити як найбажаніший крок назустріч Брюсселю саме скасування віз для всіх категорій громадян, підсумовують «Коментарі:».