Янукович прийняв керівників двох російських енергокомпаній

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з керівниками російських енергетичних компаній – виконавчим директором ВАТ „ТНК-ВР Менеджмент” Германом ХАНОМ та головою Ради директорів ТОВ „Ітера” Ігорем МАКАРОВИМ - питання співробітництва в енергетичній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, під час зустрічі з Г.ХАНОМ обговорювалася можливість збільшення обсягів інвестицій з боку компанії „ТНК-ВР” в українську економіку. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд України зацікавлений в залученні іноземних інвестицій в енергетичну сферу. Співрозмовники висловили зацікавленість в поглибленні довгострокового співробітництва.

В ході розмови В.ЯНУКОВИЧА з головою Ради директорів ТОВ „Ітера” І.МАКАРОВИМ йшлося про основні напрямки діяльності Міжнародної групи компаній „Ітера” в Україні та перспективи її співробітництва з українськими партнерами в реалізації спільних проектів в енергетичній галузі.

Україна розглядає питання співробітництва в енергетичній сфері як один із пріоритетів для забезпечення стабільного розвитку національної економіки, - наголосив глава уряду.