Ющенко пояснює Кабмінові, що слід розуміти під захистом прав власності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів посилити захист прав власності.

Про це йдеться у відповідному указі Президента, повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Зокрема, Президент доручив уряду у місячний строк підготувати та внести на розгляд парламенту низку законопроектів з цих питань.

В.ЮЩЕНКО доручив підготувати законопроект про акціонерні товариства, у якому передбачити запровадження процедури кумулятивного голосування під час формування наглядової ради акціонерного товариства, визначення випадків обов`язкового викупу акціонерним товариством на вимогу акціонера належних йому акцій товариства за ринковою вартістю, запровадження обов`язкового повідомлення товариства особою про її намір придбати значний пакет акцій відповідного акціонерного товариства, обов`язок товариства забезпечувати збереження повної та достовірної інформації про себе та свою діяльність та рівний доступ до неї.

Також Президент доручив Кабміну підготувати законопроект для удосконалення регулювання депозитарної діяльності, а також відносин, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, яким передбачити створення центрального депозитарію цінних паперів, формування центральним депозитарієм цінних паперів централізованої системи обліку прав власності на цінні папери, існування іменних емісійних цінних паперів виключно у бездокументарній формі.

Крім цього, глава держави доручив розробити законопроект для удосконалення управління корпоративними правами держави, передбачивши, зокрема, запровадження механізму, за яким голосування представником уповноваженого органу управління корпоративними правами держави з окремих питань порядку денного загальних зборів (зборів учасників) суб`єктів господарювання державного сектору економіки має здійснюватися відповідно до доручення, наданого уповноваженим органом управління.

Також Президент зобов’язав уряд забезпечити безумовне виконання вимог закону щодо порядку та строків затвердження фінансових планів державних комерційних підприємств, господарських товариств, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх врахування під час розроблення проектів закону про державний бюджет України на 2008 та наступні роки.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО зобов’язав проаналізувати до 1 березня 2007 року факти розмивання державної частки у статутному фонді суб`єктів господарювання державного сектору економіки та за результатами вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо запобігання таким фактам у майбутньому.

Президент вважає за потрібне забезпечити до 15 квітня 2007 року проведення оцінки ефективності виконання суб`єктами управління об`єктами державної власності функцій з управління відповідним державним майном та за результатами в разі потреби вжити передбачених законодавством заходів, у тому числі щодо осіб, винних у погіршенні фінансово-господарської діяльності відповідних суб`єктів господарювання.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України для забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів при вирішенні корпоративних конфліктів проаналізувати факти рейдерства та за результатами аналізу, з урахуванням міжнародного досвіду вирішення подібних питань внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, зокрема, щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство, інформування акціонерів товариства про участь товариства у корпоративному конфлікті.