Китай бажає зробити юань конвертованим

Китай покладає за мету зробити національну валюту - юань - конвертованою, повідомив журналістам міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

За його словами, про це йшлося минулого тижня під час обговорень поза основним порядком денним зустрічі Великої сімки).

"Для мене було цікавим дізнатися, що при створенні безпечного внутрішнього ринку цінних паперів Китай ставить перед собою мету конвертованої юаня", - сказав міністр.

За його словами, ця мета буде досягнута після того, як вони (КНР) будуть повністю упевнені в своєму ринку" цінних паперів.

РІА "Новости"